Pierrick Cros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pierrick Cros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pierrick Cros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pierrick Cros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pierrick Cros 17 Mart 1992 tarihinde Montbrison şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pierrick Cros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pierrick Cros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Pierrick Cros'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pierrick Cros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pierrick Cros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pierrick Cros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pierrick Cros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında St-Étienne U19

1 Temmuz 2010 yılında Saint-Étienne B

21 Ağu 2012 yılında ES Uzès PdG

15 Temmuz 2013 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2017 yılında Platanias

31 Ocak 2018 yılında ASF Andrézieux-B

30 Ocak 2019 yılında Bastia-Borgo

1 Temmuz 2020 yılında Stade Lavallois

Pierrick Cros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pierrick Cros şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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