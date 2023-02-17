Pieter Jochmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pieter Jochmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pieter Jochmans kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pieter Jochmans ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pieter Jochmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pieter Jochmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pieter Jochmans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pieter Jochmans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pieter Jochmans 31 Mart 2000 tarihinde doğmuştur.  Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pieter Jochmans Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Pieter Jochmans, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pieter Jochmans'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pieter Jochmansboyu ve yaşı kaç

Pieter Jochmans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pieter Jochmans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Pieter Jochmans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pieter Jochmans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında OH Leuven U17

1 Temmuz 2018 yılında OH Leuven U21

1 Temmuz 2021 yılında KVK Tienen

Pieter Jochmans kimdir

Pieter Jochmans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pieter Jochmans şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

OH Leuven (2006-2018)

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Pieter Jochmans nereli

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