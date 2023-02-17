Pieter Kempeneers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pieter Kempeneers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pieter Kempeneers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pieter Kempeneers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pieter Kempeneers 29 Nisan 1994 tarihinde Tienen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pieter Kempeneers Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Pieter Kempeneers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Pieter Kempeneers'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pieter Kempeneers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pieter Kempeneers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pieter Kempeneers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pieter Kempeneers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KVK Tienen

28 Ağu 2014 yılında KVW Zaventem

31 Ağu 2015 yılında KSK Heist

1 Temmuz 2016 yılında Royal Cappellen

1 Temmuz 2017 yılında Ol. Wijgmaal

1 Temmuz 2019 yılında KVK Tienen

Pieter Kempeneers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pieter Kempeneers şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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