Pigment ne demek, TDK'ya göre Pigment kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pigment ne demek? Pigment TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pigment kelimesi. Peki pigment ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pigment nedir, pigment kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİGMENT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pigment kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pigment kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pigment kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boyar madde

