Pijus Nainys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pijus Nainys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pijus Nainys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pijus Nainys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pijus Nainys 14 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pijus Nainys Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pijus Nainys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris B futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris B takımına - tarihinde katılmıştır. Pijus Nainys'nin FK Kauno Zalgiris B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pijus Nainys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pijus Nainys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pijus Nainys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pijus Nainys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pijus Nainys şuan FK Kauno Zalgiris B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.