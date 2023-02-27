Pijus Sirvys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pijus Sirvys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pijus Sirvys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pijus Sirvys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pijus Sirvys 1 Nisan 1998 tarihinde Kaunas şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Pijus Širvys şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pijus Sirvys Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG consulting yapmaktadır. Pijus Sirvys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Panevezys futbol takımında oynamaktadır. FK Panevezys takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pijus Sirvys'nin FK Panevezys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pijus Sirvys Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pijusirvys/

Pijus Sirvys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pijus Sirvys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pijus Sirvys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pijus Sirvys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Silute

15 Temmuz 2017 yılında Kauno Zalgiris

1 Ocak 2021 yılında Panevezys

Pijus Sirvys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pijus Sirvys şuan FK Panevezys takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pijus Sirvys Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Utenis Utena

Litvanya takımında 3 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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