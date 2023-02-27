Pijus Srebalius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pijus Srebalius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pijus Srebalius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pijus Srebalius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pijus Srebalius 24 Temmuz 2002 tarihinde Klaipeda şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Pijus Srėbalius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pijus Srebalius Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pijus Srebalius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pijus Srebalius'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pijus Srebalius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pijus Srebalius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pijus Srebalius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pijus Srebalius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Banga B

1 Temmuz 2018 yılında Banga

1 Ocak 2020 yılında Banga B

1 Eylül 2020 yılında Banga

1 Ocak 2021 yılında Banga B

1 Temmuz 2021 yılında Banga

Pijus Srebalius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pijus Srebalius şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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