Pikniğe gitti uçuruma düştü

Kahramanmaraş'ta gittiği piknik alanında 5 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesi'nde K.E (37), piknik sırasında dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Uçurumdan yuvarlanan K.E.'nin vücudunda oluşan kırıklar yüzünden düştüğü yerden çıkamadı. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesi "ne kaldırılan K.E'nin sağlık durumun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA