Piknik alanları açıldı mı 2021? Piknik yerleri kapalı mı, yasak mı 2021? Mesire alanları açık mı 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

PİKNİK ALANLARI AÇILDI MI 2021? PİKNİK ALANLARI KAPALI MI, YASAK MI 2021?

31 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından Bakanlık tarafından yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında piknik alanlarının son durumu ile ilgili vatandaşlar internette araştırmalara başladı. Genelgede piknik alanlarının hafta içi veya hafta sonu açık olup olmadığıyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

MESİRE ALANLARI AÇIK MI 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında mesire alanları içinde herhangi bir açıklama yapılmadı.

KAFELER RESTORANLAR AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK? KAFELER RESTORANLAR ÇALIŞMA SAATLERİ

Yayımlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında kafe ve restoranların Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında açık olup masada servis, gel-al ve paket servise başlanacağı ve 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis olacağı belirtildi.

Pazar günleri ise bu iş yerlerinin 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

BAR, PUB, EĞLENCE MEKANLARI, PAVYONLAR AÇILDI MI 2021? NE ZAMAN AÇILACAK?

31 Mayıs 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine üyelerinin kararlarıyla 'Haziran ayı kademeli normalleşme dönemi' kararları alındı. Bu kapsamda, birçok işletmenin faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırılırken bar, pub, eğlence mekanları ve pavyonların, alkol tüketilen mekanlar olduğu için, sosyal mesafenin ihlal edilebileceği gerekçesiyle kapalı kalması uygun görüldü. Bu nedenle, alkol tüketilen işletmeler olan barlar, publar, eğlence mekanları (konser salonları gibi) ve pavyonların bir süre daha faaliyetlerini devam ettiremeyeceği biliniyor.