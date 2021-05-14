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Piknik faciası! Traktör devrildi 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde piknik dönüşü meydana gelen kazada tam anlamıyla facia yaşandı. Ailelerin bulunduğu traktörün römorkunun devrilmesi sonucunda yaşanan kazada 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Piknik faciası! Traktör devrildi 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde facia gibi kaza yaşandı. Piknik dönüşü traktör römorku devrildi ve can pazarı yaşandı. Feci kaza sonrasında römorkun altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Feci kaza, saat 19.30 sıralarında ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Mangaldağı Şehitliği yakınlarında meydana geldi. Piknikten dönen ailelerin bulunduğu traktör devrildi. Hamza Tan yönetimindeki 06 DBH 74 plakalı traktörün römorku devrilince çok sayıda kişi ters dönen traktörün altında kalırken, birçok kişi de metrelerce savruldu.

Piknik faciası! Traktör devrildi 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bu arada kaza haberini öğrenen traktördekilerin yakınları da olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, devrilen römorkun altında kalanlar ise güçlükle çıkartıldı. Sağlık görevlileri römorkun altından çıkartılan İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2) ve Necmiye Tan (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Hamza Tan ile birlikte yaralanan 18 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 18 kişiden 5'i taburcu edildi. 13 yaralı ise Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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