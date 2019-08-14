Piknik için gittiği ormanlık alanda ölü bulundu

UŞAK'ın Banaz ilçesinde Suna Yücel (54), yakınlarıyla birlikte piknik yapmak için gittiği ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Kaplangı köyü yakınlarındaki Çatalçam ormanında meydana geldi. İddiaya göre, Suna Yücel piknik sırasında yakınlarının yanından uzaklaşarak ağaçların arasına gitti. Geri gelmeyen Yücel'i merak eden ve aramaya başlayan yakınları, piknik yaptıkları yerin yaklaşık 200 metre uzağında ölü olarak buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yücel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarma, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA