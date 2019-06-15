Piknik yaparken üzerine yıldırım düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Deydinler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte piknik yapan kadınının üzerine birden yıldırım düştü. Talihsiz kadın üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. ailesiyle birlikte piknik yaparken aniden yağmur bastırdı. Bu sırada 30 yaşındaki Utku U., yağmurdan korunmak için ağacın altına sığındı. Talihsiz kadının üzerine bu sırada yıldırım düştü.

Ağır yaralanan talihsiz kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu ağır olan Utku U. Bursa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma olayla alakalı inceleme başlattı.