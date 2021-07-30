Piknik yapmak yasak mı? Piknik (mesire) alanlarına gitmek yasak mı?

İstanbul Valiliği ülkenin farklı il ve ilçelerinde devam eden yangınlar sonrası alınan tedbirleri duyurdu. Bu kapsamda ormanlık alanlarla ilgili bazı kısıtlamalar meydana geldi. İşte o açıklama ve diğer detaylar…

İSTANBUL’DA ORMANA GİRMEK YASAKLANDI MI, PİKNİK YAPMAK YASAK MI?

İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamada “İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

#İstanbul’da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında?



Artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 TEMMUZ-31 AĞUSTOS tarihleri arasında



?Ormanlara girmek?

?Orman çevresinde ve içinde mola vermek?

?Orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır



??https://t.co/h3ywqyf8b5 pic.twitter.com/wysKbaRZaL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 30, 2021

Bu karara göre, İstanbul’da 31 Ağustos’a kadar piknik yapmak, ormana girmek, ormanlık alanda veya çevresinde mola yapmak yapmak yasaklandı. Sıcaklar ve şiddetli rüzgar sebebiyle alınan bu karar sonrası İstanbullu vatandaşların ormana girişleri yasaklandı. Yetkililerde gerçekleştirilecek denetimlerle birlikte ormanlık alanlarda bulunanlar bölgeden çıkmaları yönünde uyarılacak. Kısıtlama 30 Temmuz’dan 31 Ağustos 2021’e kadar geçerli olacak.

Orman alanı çevresindeki tesisler ve sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklar.