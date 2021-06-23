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Piknik yapmak yasak mı, serbest mi 2021? Hafta sonu piknik yerleri yasak mı? Mangal yakmak yasak mı?

Pandemi nedeniyle aylardır süren sosyal hayat kısıtlamalarında gevşetilmeye gidilmesiyle yaz aylarının vazgeçilmezi olan piknik ve mangal keyfi sezonu da açıldı. Kendilerini açık alanlara atarak keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar Piknik yapmak yasak mı, serbest mi 2021? Hafta sonu piknik yerleri yasak mı? Mangal yakmak yasak mı? sorularının yanıtını araştırıyor. Merak edilenleri sizler için derledik...

Piknik yapmak yasak mı, serbest mi 2021? Hafta sonu piknik yerleri yasak mı? Mangal yakmak yasak mı?

Yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar kendilerini yeşil alanlara atmak için fırsat kollamaya başladı. Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle aylardır evde kalmanın vermiş olduğu olumsuz ruh halini üzerinden atmak isteyenler, kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla sosyal aktiviteler, açık alan gezileri için harekete geçti. Peki Piknik yapmak yasak mı, serbest mi 2021? Hafta sonu piknik yerleri yasak mı? Mangal yakmak yasak mı? İşte yanıtlar...

Piknik yapmak yasak mı, serbest mi 2021? Hafta sonu piknik yerleri yasak mı? Mangal yakmak yasak mı?

PİKNİK YAPMAK YASAK MI, SERBEST Mİ 2021?

Yeşil alanlarda vakit geçirmek ve piknik yapmak isteyenler yasakların uygulanıp uygulanmadığını merak ediyor. İçişleri tarafından yayımlanan son genelgeye göre piknik alanları ile mangal yakma konusunda yasak bulunmuyor. Piknik yapmak serbest bırakıldı. Bakanlık genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran 2020'den itibaren kullanılabileceği açıklandı.

Piknik yapmak yasak mı, serbest mi 2021? Hafta sonu piknik yerleri yasak mı? Mangal yakmak yasak mı?

HAFTA SONU PİKNİK YERLERİ YASAK MI?

Piknik yerlerine gitmek isteyenler alanların açık olup olmadığını merak ediyor. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Cumartesi günleri dileyen vatandaşlar piknik alanlarını kullanabilecek ancak pazar günleri uygulanan yasak kapsamında piknik yerleri kapalı olacak. Pazar günü uygulanan yasakların 1 Temmuz'dan itibaren sona ereceği duyuruldu. 1 Temmuz sonrasında hafta sonları piknik alanları hem cumartesi hem de pazar günleri açık olacak. Ancak tercihe göre bazı piknik alanlarının kapalı olma durumu da söz konusu...

Piknik yapmak yasak mı, serbest mi 2021? Hafta sonu piknik yerleri yasak mı? Mangal yakmak yasak mı?

MANGAL YAKMAK YASAK MI?

Mangal yakma yasağı, belirlenen alanlar haricinde devam ettiğinden dolayı, ormanlık alanlarda ateş yakılması halinde cezai işlemler uygulanacağı öğrenildi.

Piknik yapmak yasak mı, serbest mi 2021? Hafta sonu piknik yerleri yasak mı? Mangal yakmak yasak mı?

1 Haziran 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan kararlar şöyle sıralandı: "Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başladı. Şu an ise yüksek ve çok yüksek riskli illere göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Hafta içi ise mesire alanları açık"

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