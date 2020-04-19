PİKNİKÇİLER AKIN EDİNCE BARAJ YOLLARI KEPÇEYLE KAZILARAK KAPATILDI

Arnavutköy Sazlıdere Barajı'na hafta içinde güneşli havayı fırsat bilen piknikçilerin akın etmesi üzerine belediye yolları kepçe ile kazarak kapattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, "evde kal" çağrılarına uymayan piknikçilerin hafta içinde Sazlı Dere Barajı'na akın etmesi Arnavutköy Belediyesi'ni harekete geçirdi. Ekipler, baraj gölünün kıyısına inen tüm yolları kepçelerle kazan giriş ve çıkışlara kapattı.

PİKNİKÇİLER VE BALIK TUTANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI

Sazlıdere Barajı'nda piknik yapmak isteyenlerin yanı sıra balık tutan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüntüler kameralara yansımıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sazlıdere Barajı'ndan görüntüler

-Kapatılan yollar

-Genel ve detay

ARŞİV

-Barajda balık tutanlar

-Piknikçiler

Kaynak: DHA