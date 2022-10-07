Pil İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pil İmal İşçisi görev tanımı nedir, Pil İmal İşçisi ne iş yapar, Pil İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pil İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pil İmal İşçisi Tanımı;

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Pil İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Pil İmal İşçisi Maaşları

Pil İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Pil İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pil İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.47

Meslek Adı :

Pil İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuru pil imal eden bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pil İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pil imalinde kullanılan kimyevi maddeyi ve karbon çubukları makine haznesine doldurmak,

b) İlaçlı kâğıt bobinini makinenin miline takmak,

c) Mum haznesinin ikmalini yapmak,

d) Kâğıt ve kalıp ayarlarını yapmak,

e) Makineyi çalıştırmak,

f) Bant üzerindeki boş kovanların kimyevi madde ve karbon çubukla dolmasını temin etmek,

g) Kovanların ağzının kapanması için mumun akmasını sağlamak,

h) Kâğıt bobinini harekete geçirerek dolan kovanları kâğıtla kaplamak ve iş bitiminde pilleri paketlenmek üzere ilgili kısımlara sevketmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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