Pilot adaylarının yetiştirilmesinde kullanılan AW119 helikopteri Kara Havacılık Okulu envanterinde

Temel eğitim helikopteri AW119 Kara Havacılık Okunu'nun envanterine girdi. Uçak pilot adaylarının yetiştirilmesinde kullanılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından pilot adaylarının yetiştirilmesinde kullanılan AW119 helikopterinin Kara Havacılık Okulu envanterine girdiğini açıkladı. MSN açıklamasında, "Pilot adaylarının yetiştirilmesinde kullanılan temel eğitim helikopteri AW119, Kara Havacılık Okulumuzun envanterine dahil edildi" ifadelerine yer verdi.
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