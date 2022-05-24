Pilot amacından şaştı! Uçuş eğitimi verdiği öğrencisiyle havada cinsel ilişkiye girdi!

Rusya’da pilotun, uçağı otomatiğe aldıktan sonra öğrencisiyle ilişkiye girdiği haberi gündemi salladı. Ayrıca ikilinin bu anları kayda aldığı da ortaya çıktı. Bu kaydın sosyal medyaya sızdırılmasının ardından ikisi de gözaltına alındı.

VAAD VERDİ

Kadın öğrenci polisteki ifadesinde ilk olarak iddiaları kabul etmedi. Daha sonra bu ifadesini değiştiren kadın öğrenci, hocasının teklifini “Daha fazla uçuş saati” vaadinden sonra kabul ettiğini açıkladı.

"BİR KERE OLDU"

Pilotun evli olması sebebiyle öğrencinin başta ikna olmadığı belirtilirken, ismi açıklanmayan kadın, “Uçak oto-pilottaydı ve biz sadece öpüştük ve birbirimize sarıldık. Bu bir kere oldu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Pilot çalıştığı kurumdan kovulurken, öğrenci ise okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Okulla ilişiği kesilen kadın, kendisini kıskanan arkadaşlarının görüntüyü sızdırdığını öne sürdü.