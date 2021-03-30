Pilot Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Pilot görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgelerin gerektir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yük ve yolcu nakletmek için bir uçağı kullanan ve idare eden kişidir

Pilot Maaşı Ne Kadar? 2021 Pilot Maaşları

Pilot maaşı ortalama aylık 40.390 - TL’dir. En düşük maaşı 35.160 -TL, En yüksek ise 45.620 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Pilot Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesinde eğitim almak bu meslek için yeterlidir. Ancak pilotluk kursundan başarıyla geçmek gerekmektedir.

Pilot Ne İş Yapar?

Pilot; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uçuş programını inceleyerek uçuş yapacağı hava limanlarını öğrenmek ve uçuşla ilgili teknik konular hakkında dispeçerden bilgi almak,

b) Uçak idare kabinine çıkarak uçuş mühendisinden uçağın sürat derecesini ve kalkış anındaki işlemlerle ilgili bilgi almak ve telsizle kontrol kulesinden uçuş izni istemek,

c) Park frenini boşaltmak, uçağın önünde bulunan kırmızı renkli ışıkları yakmak, uçuş mühendisinin işareti ile motorları çalıştırarak uçağı kalkış pistine götürmek,

d) Uçağın istikametini kontrol etmek,

e) Uçuş kulesinden hava sahalarında kullanacağı tanıtma kotlarını istemek, seyrüsefer cihazlarını gözleyerek kontrol etmek,

f) Belli bir hıza ulaşınca uçağı havalandırmak,

g) Kulenin vermiş olduğu rotaya girmek,

h) İniş limanındaki kuleden iniş için izin istemek, iniş takımlarını indirerek uçağın süratini azaltmak, alçalma ve iniş işlemini gerçekleştirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pilot Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Gemi Ve Hava Taşıtı Kontrolörleri Ve Teknisyenleridir.

Pilot Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pilot mesleğinin meslek kodu 3153.01 olarak belirlenmiştir

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