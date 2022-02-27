Pilotaj ne demek, TDK'ya göre Pilotaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pilotaj ne demek? Pilotaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pilotaj kelimesi. Peki pilotaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pilotaj nedir, pilotaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PİLOTAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pilotaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pilotaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pilotaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir hava taşıtını yönetme



PİLOTAJ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Pilotaj hatası.

