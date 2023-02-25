Pin Lu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pin Lu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pin Lu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pin Lu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pin Lu 3 Mayıs 1995 tarihinde Wuhan, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吕品 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pin Lu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pin Lu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Pin Lu'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pin Lu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pin Lu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pin Lu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pin Lu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CF Cracks

31 Mayıs 2015 yılında SH Shenhua Res.

3 Ağustos 2015 yılında Atl. Museros

30 Haziran 2016 yılında SH Shenhua Res.

27 Temmuz 2016 yılında At. Saguntino

31 Ekim 2016 yılında SH Shenhua Res.

1 Kasım 2016 yılında Olímpic Xàtiva

14 Ocak 2017 yılında SH Shenhua Res.

15 Ocak 2017 yılında SH Shenhua

13 Temmuz 2018 yılında SH Shenhua Res.

4 Temmuz 2019 yılında SZ Dongwu

31 Aralık 2019 yılında SH Shenhua Res.

18 Eylül 2020 yılında SH Shenhua

12 Nisan 2021 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua

29 Nisan 2022 yılında GX PG Haliao

31 Aralık 2022 yılında SH Shenhua

Pin Lu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pin Lu şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Pin Lu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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