‘Pina’ filmi tuvalde hayat buldu

Ressam Nursel Kargın'ın altıncı kişisel sergisi olan "Four Pina" Marmaris sanatseverlerle buluştu. Sergi "Pina" filminden esinlenerek yapılan 23 yağlıboya eserden oluşuyor.

Ressam Nursel Kargın'ın altıncı kişisel sergisi olan "Four Pina" Marmaris sanatseverlerle buluştu. 23 adet yağlıboya tablodan oluşan sergi Marmaris Kültür Savat Evi'nde açıldı. Sergiye ilçe yaşayanları yoğun ilgi gösterdi. Pina filmini izledikten sonra sergi açma fikrinin ortaya çıktığını belirten Kargın, "21 yıldır kendi atölyemde resim yapıyorum. Resim yapmak benim tutkum. Bu altıncı kişisel sergi açtım. Çok sayıda karma sergiye katıldım. Sergide 23 eserim bulunuyor. Pina filmini birkaç yıl önce izledim. Film beni çok etkiledi. Pina'da benim gibi duygularını kelimelerle ifade edemiyor, dansıyla kendini ifade ediyor. Bende kendimi kelimelerle değil, resimlerimle ifade edebiliyorum. Pina'nın koreografilerinden sergi hazırlayacağım dedim, öyle yola çıktım. Çok beğenildi sergi." dedi.

'Four Pina" yarına kadar açık olacak.

Kaynak: İHA