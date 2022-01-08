Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllarda yer alan oyuncu sunucu ve eski manken Pınar Altuğ Atacan sosyal medyayı etkin olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ Atacan hayranları ve takipçilerinin akıllarında soru işareti bırakan bir paylaşım yaptı. Karnı burnunda bir paylaşım yapan Pınar Altuğ, için vatandaşlar internet arama motorlarında "Pınar Altuğ Atacan hamile mi? İkinciye hamile mi? " sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte detaylar...

PINAR ALTUĞ ATACAN HAMİLE Mİ? İKİNCİYE HAMİLE Mİ?

Pınar Altuğ Atacan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta TBT etiketini kullandı. Söz konusu etiketin geçmişte çekilmiş fotoğraflar yeniden paylaşıldığında kullanıldığı için Pınar Altuğ Atacan'ın hamile olmadığını söyleyebiliriz. Altuğ'un paylaşımındaki fotoğrafın kalitesi de geçmişte paylaşıldığını gözler önüne seriyor. Altuğ, paylaşımında kızı Su Atacan'a hamileyken fotoğrafını paylaşmıştı. Altuğ hamile değildir. Bu yönde bir açıklamada da bulunmadı.