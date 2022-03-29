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Pınar Altuğ Atacan ölen babasıyla kardeşinin fotoğrafını paylaştı! Hayranları yorum yağdırdı: ”Güzelliğiniz babanızdan mı?”

Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabından babası ve kardeşinin fotoğrafını paylaşarak doğum günlerini kutladı. Pınar Altuğ Atacan’ın hayranları ünlü oyuncuyu ve kardeşini babalarına benzetti.

Pınar Altuğ Atacan ölen babasıyla kardeşinin fotoğrafını paylaştı! Hayranları yorum yağdırdı: ”Güzelliğiniz babanızdan mı?”

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Altuğ Atacan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi ve kendisinin aralarındaki yaş farkıyla eleştirilere maruz kalan ünlü oyuncu ölen babasının ve kardeşinin fotoğrafını paylaşarak doğum günlerini kutladı.

Pınar Altuğ Atacan ölen babasıyla kardeşinin fotoğrafını paylaştı! Hayranları yorum yağdırdı: Güzelliğiniz babanızdan mı?

“İYİ Kİ AİLEM OLMUŞSUNUZ”

Son zamanlarda evliliği ile gündeme gelen ünlü oyuncu resmi Instagram hesabından babasının ve kardeşinin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafa: “Canım babam ve canım kardeşim. İyi ki doğmuşsunuz, iyi ki ailem olmuşsunuz” notunu ekledi.

Pınar Altuğ Atacan ölen babasıyla kardeşinin fotoğrafını paylaştı! Hayranları yorum yağdırdı: Güzelliğiniz babanızdan mı?

Fotoğraflar kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken ünlü oyuncunun hayranları yorum yapmayı ihmal etmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan’ı ve kardeşini babalarına benzetti.

Pınar Altuğ Atacan ölen babasıyla kardeşinin fotoğrafını paylaştı! Hayranları yorum yağdırdı: Güzelliğiniz babanızdan mı?

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