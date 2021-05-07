Pınar Altuğ takipçisinden gelen o yorumu sert tepki gösterdi!

Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza gibi dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Pınar Altuğ, mutfakta da hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan son olarak Anneler Günü'ne özel hazırladığı yemek masasını takipçilerinin beğenisine sundu.

"O YORUMA TEPKİSİZ KALAMADI"

Sık Sık yaptığı yemekleri tarifleri ile paylaşan Altuğ, "Sevgilerin en güzeli annelerin kalbinde yetişir. Öyle saf, öyle temiz ve öyle kıymetlidirler ki; mutlu olmaları için hoş bir sürpriz yeter" notuyla yeni bir gönderi yayınladı. Anneler gününe özel masa hazırlayan Altuğ'un gönderisine tepki gösteren bir takipçisi "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" şeklinde tepki gösterdi.

Gelen yoruma tepkisiz kalamayan Pınar Altuğ, "O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur" diyerek cevap verdi.