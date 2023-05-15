Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su ortaya çıktı! Miinicik bebekti genç kız oldu! Pınar Altuğ'ın kızı büyüdü. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, oyuncu Yağmur Atacan ile evliliğinden olan kızı Su'nun büyüdüğünü duyurdu. Pınar Altuğ, Instagram hesabından sevgi dolu pozlarını paylaşarak güzeller güzeli kızı Su'yu takipçileriyle buluşturuyor. İşte detaylar...





PINAR ALTUĞ'IN KIZI ÇOK GÜZEL BİR GENÇ KIZ OLDU!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un 47 yaşında olduğu ve meslektaşı Yağmur Atacan ile birlikte olduğu belirtiliyor. Çiftin kızları Su ise şu anda 12 yaşında. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, sosyal medya hesapları üzerinden kızları Su ile birlikte çektikleri fotoğrafları paylaşarak büyük beğeni kazanıyor. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su'nun son görüntüsü. İşte ayrıntılar...

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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un ilk evliliğini 2000 yılında Umut Elçioğlu ile gerçekleştirdiği ve 2003 yılında ihanet iddiaları nedeniyle boşandığı belirtiliyor. Pınar Altuğ'un Umut Elçioğlu'nu aldattığı iddiaları ortaya atılmış ve çift ani bir şekilde boşanmıştı.

2008 yılında ise Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile evlendi. Çiftin 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, İlk Aşkım dizisinin setinde tanışmışlardır. Yağmur Atacan'ın Pınar Altuğ'u öptüğü an, ilişkilerinin filizlendiği an olarak anlatılmıştır. Çift arasında 9 yaş farkı olduğu ve ilişkilerinin eleştirilere maruz kaldığı ifade edilse de, Altuğ ve Atacan şu anda evliliklerinin 13. yılını kutluyorlar.