Pınar Altuğ'dan Jülide Ateş'e sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu ve özel hayatına ilişkin yöneltilen sorulara samimi bir dille yanıt verdi.

2008 senesinde Yağmur Atacan ile evlenen ve bu evlilikten Su Atacan adından bir çocuğu olan Pınar Altuğ, Haber Global ekranlarında yayınlanan 40 isimli programa konuk oldu.

"SANA NE YA DA KİME NE?"

Pınar Altuğ Atacan, program sunucusunun "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna çok sert yanıt verdi. Altuğ, "Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun?' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili konuşmadım. Ben birinin yuvasını bozmadım. Ben kendi evliliğimi bitirdim. Geriye dönüp bunları konuşmak çok saçma" ifadelerini kullandı.

İlk eşinden boşanma sürecinde yaşadıklarını anlatan Altuğ;

"Ben Çocuklar Duymasın dizisinden oynarken boşanma kararı aldım. Bu kararı bilen Birol Güven vardı. Ben Birol'a 'Böyle bir karar aldım. Rolüme zarar verebilir istersen gidebilirim' dedim. O da 'Saçmalama böyle bir şey olabilir mi?' dedi. Öyle bir şey oldu ki biz sonradan el sıkıştık ve gittik. Kendim istedim. Bir şeyler olunca 'Ben gidiyorum' dedim. O da 'Tamam' dedi" şeklinde konuştu.