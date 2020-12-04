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  3. Pınar Altuğ'dan Jülide Ateş'in evlilik sorusuna sert cevap: ''Sana ne ya da kime ne!''

Pınar Altuğ'dan Jülide Ateş'in evlilik sorusuna sert cevap: ''Sana ne ya da kime ne!''

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk olan Pınar Altuğ Atacan, Jülide Ateş'in önceki evliliğiyle ilgili sorulan "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert tepki gösterdi. O anlar Haber Global ekranlarına anbean böyle yansıdı.

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04 Aralık 2020 Cuma 09:37
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