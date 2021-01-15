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  3. Pınar Altuğ'dan dekolte açıklaması: "Mini etek giymeyi severim"

Pınar Altuğ'dan dekolte açıklaması: "Mini etek giymeyi severim"

Çocuklar Duymasın dizisi ile gönüllerde taht kurmuş güzel oyuncu Pınar Altuğ geçtiğimiz gün 'Bacak dekolteme güvenirim' sözleriyle gündem olmuştu. Altuğ konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pınar Altuğ'dan dekolte açıklaması: "Mini etek giymeyi severim"

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ muhabirlerle kısa bir röportaj yaptı.

Pınar Altuğ'dan mini etek açıklaması:

Altuğ geçtiğimiz günler yapmış olduğu dekolte açıklaması ile gündem olmuş ve sözleri bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.

Pınar Altuğ'dan mini etek açıklaması:

Pınar Altuğ bu sorunun tekrar sorulmayla konuya açıklık getirdi.

Pınar Altuğ'dan mini etek açıklaması:

Altuğ bu konu hakkında şunları söyledi: "o mu o mu dendiğinde. Bacak mı sırt mı dekoltesi arasında bacak. Evet dekolte severim ama gündüz de gece kıyafeti diyen bir manyak değilim. Evet ben mini etek giymeyi seven bir kadınım kendimi mutlu hissediyorum. Ya da ne bileyim onun içinde başka şeyler de var ne cımbızlamak istediğine bağlı. Bacak dekolteme çok güvenirim."

Pınar Altuğ'dan mini etek açıklaması:

Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde ilginç dudak figürlü maskesi ile görüntülenmiş ve sosyal medyada alaya konusu olmuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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