Pınar Altuğ'dan dekolte açıklaması: "Mini etek giymeyi severim"

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ muhabirlerle kısa bir röportaj yaptı.

Altuğ geçtiğimiz günler yapmış olduğu dekolte açıklaması ile gündem olmuş ve sözleri bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.

Pınar Altuğ bu sorunun tekrar sorulmayla konuya açıklık getirdi.

Altuğ bu konu hakkında şunları söyledi: "o mu o mu dendiğinde. Bacak mı sırt mı dekoltesi arasında bacak. Evet dekolte severim ama gündüz de gece kıyafeti diyen bir manyak değilim. Evet ben mini etek giymeyi seven bir kadınım kendimi mutlu hissediyorum. Ya da ne bileyim onun içinde başka şeyler de var ne cımbızlamak istediğine bağlı. Bacak dekolteme çok güvenirim."

Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde ilginç dudak figürlü maskesi ile görüntülenmiş ve sosyal medyada alaya konusu olmuştu.