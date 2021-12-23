Pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisi hakkında seyirciyi üzen bir iddia ortaya atıldı. Yargı dizisiyle şöhretini ikiye katlayan 28 yaşındaki oyuncu Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edildi. Eğer Pınar Deniz söz konusu bu teklifi kabul ederse, fenomen dizi sezon sonunda ekrana veda etmek zorunda kalacağı öne sürülüyor. Peki Pınar Deniz Yargı dizisinden ayrılıyor mu? Yargı final mi yapıyor, bitiyor mu? Pınar Deniz'den açıklama geldi...

PINAR DENİZ YARGI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU? YARGI FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR?

İlk bölümünden beri oldukça heyecanlı ilerleyen Yargı dizisi hakkında hayranlarını üzecek bir iddia meydana çıktı. Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden biri olan Yargı, her hafta reytinglerde ilk sıralarda yerini koruyor. Tek sezonluk bir dizi olduğuna dair ortaya atılan iddialar ise seyircileri oldukça üzdü.

Dizide Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan ve Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edildi. Pınar Deniz'in teklifi kabul etmesi dahilinde dizinin final yapacağı öne sürüldü.

Ancak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan güzel oyuncu bu iddiaları yalanladı.