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  3. Pınar Deniz'in arkadaşı öldürüldü! Sosyal medya hesabında kan donduran açıklamayla kamuoyuna çağrıda bulundu!

Pınar Deniz'in arkadaşı öldürüldü! Sosyal medya hesabında kan donduran açıklamayla kamuoyuna çağrıda bulundu!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabında arkadaşının öldürüldüğünü duyurarak kamuoyuna yardım çağırısında bulundu.

Pınar Deniz'in arkadaşı öldürüldü! Sosyal medya hesabında kan donduran açıklamayla kamuoyuna çağrıda bulundu!

Yargı dizisinin Ceylin'i güzel oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından kan donduran bir yardım çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu, çok sevdiği bir arkadaşının öldürüldüğünü söyleyerek, bu olaya şahit olan kişilerden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunmalarını rica etti. Deniz, içinin yandığını ve bu olayın çözüme kavuşması için elinden geleni yapacağının da altını çizdi.

Pınar Deniz'in arkadaşı öldürüldü! Sosyal medya hesabında kan donduran açıklamayla kamuoyuna çağrıda bulundu!

"İÇİMİZ YANIYOR"

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabında takipçilerinin pek de alışkın olmadığı siyah ekranlı bir yazı paylaştı. Deniz, paylaştığı yazıda arkadaşının öldürüldüğünü ve bu olaya şahit olan kişi veya kişilerden İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunmaları için çağrı gerçekleştirdi. Deniz paylaşımında, "Kamuoyuna önemli çağrı! 29 Kasım 2021 tarihinde saat 22.00 sularında İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Göztepe Minibüs caddesinde (Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi önü) çok sevdiğimiz arkadaşımız Çetin Kaya, polis kurşunuyla başından vurularak öldürüldü. Savunmasız, silahsız vatandaşa gerçekleşmiş olan bu cinayeti gören, duyan kişilerin Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunmalarını talep ederim. İçimizin yandığı bu zor günlerimizde hukukun tarafımıza sağladığı tüm imkanları kullanarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. Cinayeti gerçekleştiren polisin Polis Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre görevden alındığını da belirten Deniz, ulaşılabilecek numaraları da açıklamasında paylaştı.

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