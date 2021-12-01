Ünlü oyuncu Pınar Deniz, çok sevdiği bir arkadaşının öldürüldüğünü söyleyerek, olaya şahit olan kişilerden İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunmalarını talep etti. Bunun hemen ardından "Pınar Deniz'in öldürülen arkadaşı Çetin Kaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? | Çetin Kaya'nın biyografisi" soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte detaylar...

PINAR DENİZ'İN ÖLDÜRÜLEN ARKADAŞI ÇETİN KAYA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? | ÇETİN KAYA'NIN BİYOGRAFİSİ

Pınar Deniz paylaşımında, "Kamuoyuna önemli çağrı! 29 Kasım 2021 tarihinde saat 22.00 sularında İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Göztepe Minibüs caddesinde (Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi önü) çok sevdiğimiz arkadaşımız Çetin Kaya, polis kurşunuyla başından vurularak öldürüldü. Savunmasız, silahsız vatandaşa gerçekleşmiş olan bu cinayeti gören, duyan kişilerin Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunmalarını talep ederim. İçimizin yandığı bu zor günlerimizde hukukun tarafımıza sağladığı tüm imkanları kullanarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. Cinayeti gerçekleştiren polisin Polis Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre görevden alındığını da belirten Deniz, ulaşılabilecek numaraları da açıklamasında paylaştı.

Çetin Kaya'nın cenazesi geçtiğimiz gün, Sarıgazi Cemevi'nden sinema sektöründe çalışan arkadaşları, oyuncular ve yönetmenler tarafından defnedilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.

Çetin Kaya Sivas'ta dünyaya geldi. Kaya'nın set çalışanı olduğu bilinmektedir. Pınar Deniz gibi birçok ünlü de yardım çağrısında bulundu. Çetin Kaya hakkında biyografi bilgileri bulunmamaktadır.