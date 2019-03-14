Pınar Eliçe yaktı Ömür Gedik kesip boyadı

Pınar Eliçe 2 hafta önce 300 bin lira değerindeki kürkünü yakmıştı.

Bu kez de Ömür Gedik ile 50 bin leopar kürkünü kesip boyadı.

Ömür Gedik de kürk giymekten vazgeçmeyen Bülent Ersoy için şöyle konuştu:

"Bülent Hanım aracından inip mağazaya giriyor, yürüdüğünü hiç görmedim. Ne ara üşüyor anlamadım.”