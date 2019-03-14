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  3. Pınar Eliçe yaktı Ömür Gedik kesip boyadı

Pınar Eliçe yaktı Ömür Gedik kesip boyadı

Pınar Eliçe önce 300 bin lira değerindeki kürkünü yaktı daha sonra ise başka bir kürkünü Ömür Gedik ile kesip boyadı. Ömür Gedik, Bülent Ersoy'u "ne ara üşüyor anlamadım" diyerek eleştirdi

Pınar Eliçe yaktı Ömür Gedik kesip boyadı

Pınar Eliçe 2 hafta önce 300 bin lira değerindeki kürkünü yakmıştı. 

Pınar Eliçe yaktı Ömür Gedik kesip boyadı

Bu kez de Ömür Gedik ile 50 bin leopar kürkünü kesip boyadı. 

Pınar Eliçe yaktı Ömür Gedik kesip boyadı

Ömür Gedik de kürk giymekten vazgeçmeyen Bülent Ersoy için şöyle konuştu: 

"Bülent Hanım aracından inip mağazaya giriyor, yürüdüğünü hiç görmedim.  Ne ara üşüyor anlamadım.” 

Pınar Eliçe yaktı Ömür Gedik kesip boyadı

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