Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili o ismin ifadesi yeniden alınacak

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni ormanlık alanda bir varil içerisinde yakılmış, üzerine beton dökülmüş halde bulunan Pınar Gültekin'in en son görüştüğü arkadaşının ifadesinin yeniden alınması için savcılığa talepte bulunuldu.

Bir dönem canice öldürülen Münevver Karabulut’un ailesinin avukatlığını yapan Rezan bu kez Pınar GÜltekin'in ailesinin avukatlığını yapıyor. Epözdemir, Gültekin cinayetinde soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Gültekin'in arkadaşıyla bağ evine gitmeden önce ne konuştuğunu herkesin merak ettiğini belirten Epözdemir, "Cinayet sonrası ortaya çıkan görüntülerde arkadaşı ile Pınar birlikte görülüyor. Arkadaşının yeniden ifadesinin alınması yönünde savcılıktan talepte bulunduk. Bu cinayetin her yönüyle aydınlatılması için mücadele veriyoruz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

BABA: ŞÜPHELERİMİZ VAR

Memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası, kızının öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Baba Sıddık Gültekin,"Bunu tek başına yaptığını sanmıyorum. Bizim şüphelerimiz var. Pınar'ın samimi arkadaşlarından şüpheleniyorum. Bir, iki kişiden şüpheleniyorum. Pınar'ın arabaya binmesine kadar bir arkadaşının mutlaka yardım ettiğine inanıyoruz. Çünkü Pınar şahsın telefonlarının hepsini engellemişti" dedi.