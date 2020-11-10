Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme: Sanığa akıl sağlığı testi yapılacak

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde saat 13.30’da başlayan duruşma saat 21.30’da sona erdi. 8 saat süren ilk duruşmada mahkeme heyeti, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor tanzim edilmesine ve 22 Aralık tarihinde olayın yaşandığı Menteşe Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinde keşif yapılmasına karar verildi.

Duruşma 4 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

"SÜRPRİZ BİR KARAR"

Duruşma sonrası açıklama yapan Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin bile akıl hastası olduğuna dair herhangi bir iddiası bulunmadığı için mahkemenin, sanık hakkında böyle bir karar almasının kendileri ve Gültekin ailesi için süpriz olduğunu belirterek,“Davranışlarının yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının tespiti için, akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti için hastane raporu tanzim edilmesini istedi mahkeme.

Yani sanık akıl hastası mıdır, değil midir diye bir rapor tanzimi istendi. Anne babasının ve kardeşinin panik atak rahatsızlığı ile ilgili beyanlarını gözeterek bunu yaptı. Bu da bize göre sürpriz bir ara karar. Çünkü kendisinin bile akıl hastası olduğuna ilişkin hiçbir iddiası yok. İyi kötüyü ayırt ediyor, aklına uygun hareket ediyor. Aşamalarda hiçbir savunmada ‘ben işlediğim fiilin hukuki anlamda sonuçlarını algılayamıyorum, davranışlarımı yönlendirme yeteneğim yok’ demiyor." şeklinde konuştu.

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"CİNAYETİ İLMEK İLMEK İŞLEMİŞ"

Ardından sanığın cinayeti soğukkanlı bir şekilde planladığını aktaran Avukat Epözdemir, Pınar Gültekin ile Münevver Karabulut cinayetleri arasında bağlantı kurarak "Maktuleyi alıyor planlı bir şekilde bağ evine götürüyor, boğuyor, sonrasında odunla yakıyor, daha sonra benzin dökerek yakıyor, akabinde beton döküyor, palet yardımı ile atıyor.

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Maktule Pınar’ın telefonunu, kartını kırıyor, en son sinyal alsın diye Akyaka’dan. Sonra da telefonu üçe parçalıyor ve değişik yerlerde atıyor. Yani planlı, programlı, organize, senkronize bir şekilde cinayeti ilmik ilmik işlemiş. Soğukkanlı, hiçbir panik havası yok, tamamen tasarlamış. Sonrasında ailesi ve çocukları ile birlikte bir plaja gidiyor eğlenmeye. Aynı Cem Garipoğlu’nun ölmeden önce testere kullanıp, sonrasında Akmerkez’e kahve içmeye gittiği gibi." ifadelerini kullandı.

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