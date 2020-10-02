Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Bir kişi daha tutuklandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesinde Cemil Metin Avcı tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedi yakılmaya çalışılmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Cemil Metin Avcı 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Hürriyet'in haberine göre Cemil Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, telefon sinyalinin cinayetin işlendiği yere yakınlarda tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Kardeş Avcı, ağabeyiyle birlikte olay yerine giderek ‘delil karartmakla’ suçlanıyor. Cinayete herhangi bir şekilde yardım ettiğine ettiğine dair bir suçlama veya delil bulunmuyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi alınan Mertcan Avcı cinayetin işlendiği bağ evine gittiğini kabul etti ancak delil karartma suçlamasını reddetti. Bağ evinde alkollü içkileri koydukları depo olduğu için oraya gittiğini söyleyen Avcı “İşyeri için biraları almaya gidiyordum. Herhangi bir şey görmedim” diye konuştu.

Soruşturma sürerken ‘Delil karartmak’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Avcı, ağabeyi gibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski, sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki çöp variline koyup, yaktığını üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken şüpheli, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

ADLİ TIP RAPORU KAN DONDURDU

Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili detayları ortaya çıkarmak için yapılan adli tıp incelemesi, tamamlandı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanıp, savcılığa gönderilen otopsi raporunda, Gültekin'in cesedinin 1,5 santimetre kalınlığında halatla sıkıca bağlanıp, cenin pozisyonunda varile koyulduğu bildirildi. Pınar Gültekin'in cesedinin büyük bir kısmının yandığı, kalan kısmın ise varildeki betonla birleştiği anlatılan raporda, varilin morgda elektrikli spiral kullanılarak açıldığı kaydedildi.

CESEDİ BENZİNLE ATEŞE VERİLMİŞ

Varilde küçük-büyük tahta parçalarının yakıldığının belirlendiği ifade edilen raporda, tahtaların betonun üzerine koyulduğu, cesedin benzinle ateşe verildiği, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı bildirildi.

Gültekin'in 2 dişinin katiliyle yaşadığı arbede sırasında kırıldığının tespit edildiği adli tıp raporunda, bulunan halatın genç kızın boynuna 6 defa dolanıp, iyice sıkıştırıldığı, yedinci dolamanın da dişlerin arasından ağız içinden geçirilerek yapıldığı vurgulandı.

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