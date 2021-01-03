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  3. Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısına "cezai ehliyeti tam" raporu verildi

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısına "cezai ehliyeti tam" raporu verildi

16 Temmuz tarihinde önce boğularak öldürülen ardından bir varilin içinde yakılarak üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinin katili Cemal Metin Avcı'nın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayenesinin ardından hazırlanan raporda akıl sağlığının yerinde, ceza ehliyetinin olduğu kaydedildi. 

Pınar Gültekin cinayetinin katil zanlısı Cemal Metin Avcı için Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme ara kararında katil zanlısı Cemal Metin Avcı için istenen sağlık rapor çıktı. Rapora göre Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin bulunduğu açıklandı.

Mahkemece istenen, sanık Avcı'nın akıl sağlığı ile maktulün ölüm nedeni ve zamanıyla ilgili raporlar, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına, yarın yapılacak ikinci duruşma öncesi ulaştı.

Sanığın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayenesinin ardından hazırlanan raporda, Avcı'nın davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmadığı, akıl sağlığının tam ve yerinde, ceza ehliyetinin olduğu kaydedildi. 

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısına "cezai ehliyeti tam" raporu verildi

PINAR'IN ÖLÜMÜ BOYNA BASIYA BAĞLI OLARAK MEYDANA GELMİŞ OLABİLİR

Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulundan gelen raporda ise Gültekin'in ölümünün boyna basıya bağlı olarak meydana gelmiş olabileceği bildirildi. 

Raporda "Boyna bası eylemi sonrası kişi yaşıyor iken yakılmasına bağlı da ölümün meydana gelmiş olabileceği, mevcut verilerle bu mekanizmalar arasında tıbben ayrım yapılamadığı, cesedin ileri derecede yanmış olması ve yumuşak dokuların büyük oranda bulunamaması nedeniyle mevcut verilerle ölüm zamanının belirlenemediği" bilgilerine yer verildi.

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısına "cezai ehliyeti tam" raporu verildi

İKİNCİ DURUŞMA YARIN OLACAK 

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

Davanın 9 Kasım 2020'deki ilk duruşmasında mahkeme heyeti, Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine ve sanık Cemal Metin Avcı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilmesine karar vermişti.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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