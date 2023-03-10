Pınar Gültekin davasında karar belli oldu! Mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi!

2020 yılında Muğla'da üniversite okuyan Pınar Gültekin erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülmüştü. Mahkeme sanığa 23 yıl hapis cezası vermiş fakat dava istinafta görülünce sanığa emsal karar verilerek mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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Pınar Gültekin davasında karar belli oldu! Mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi!

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020 yılında öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Pınar Gültekin davasında karar belli oldu! Mahkeme sanığa ağırlaştırılmış mühebbet hapis cezası verdi!

AİLE KARARIN EMSAL OLMASINI TALEP ETTİ

Pınar Gültekin'in ailesinden ise babası Sıddık Gültekin, annesi Şefika Gültekin, taraf avukatları ile temsilciler salonda hazır bulunduruldu. Müşteki avukatları, sanıklara indirim uygulanmadan en ağır ceza verilerek emsal olmasını talep etti.

Baba Sıddık Gültekin, kızının tasarlanarak canavarca hisle diri diri yakılarak öldürüldüğünü belirterek, "Bu cani tüm aileyi bitirdi. Yerel mahkeme, adli tıpın verdiği raporu kayda almıyor. Bir canavarın söylediği sözlere inandı yerel mahkeme. En ağır ceza neyse onu talep ediyoruz. Sizden tek ricam adalet istiyorum." dedi.

Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise sanığın cinayeti son derece profesyonel ve soğukkanlı bir şekilde işlediğini savunarak, "Failin eyleminin canavarca ve eziyet çektirerek, tasarlayarak olduğu aşikardır. Sanık, haksız tahrik savunmalarını hep değiştirmiştir. Kardeşi de müşterek faildir." diye konuştu.

Pınar Gültekin davasında karar belli oldu! Mahkeme sanığa ağırlaştırılmış mühebbet hapis cezası verdi!

"OLAN BANA OLDU, REZİL OLDUM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, olayı planlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek yapmadığını savunarak, "Yaktığım sırada canlı değildi, boğdum ve öldürdüm, cinnet denilen şey de hayatın bir gerçeği. Keşke olmasaydı. Eşimi ve işimi kaybettim. Yaşadıklarımı nasıl şikayet edeyim, Muğla küçücük yer, olanlar duyulsa insan içine nasıl çıkarım, Allah rahmet eylesin, çok pişmanım ama olan oldu. Olan bana oldu, rezil oldum, hayatım bitti. Canavarım gibi söyleniyor, kriminal tip değilim, sabıka kaydım yok. Yoğun tehdit aldım. Bana kimse yardım etmedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı, sanığın savunması sırasında, "Karşı tarafa sataşma hakkı verecek şekilde savunma yapma." uyarısında bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin eylemi planlamadığını, ani gelişen bir olay olduğunu ve lehine olan kanun hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Mertcan Avcı, hakkındaki suçlamayı reddederek, "Cinayetin gerçekleştiği bağ evi sürekli gittiğim, uğradığım bir yer. Abimin çağırması üzerine olay yerine gittim. Olaydan haberim yoktu. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Pınar Gültekin davasında karar belli oldu! Mahkeme sanığa ağırlaştırılmış mühebbet hapis cezası verdi!

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, sanık Cemal Metin Avcı’ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet, sanık Avcı’ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’ya da "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

"ADALETİ TECELLİ ETTİ"

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kararı son derece sevindirici bulduklarını söyledi. Kadın cinayetleriyle ilgili sembol bir davanın bugün sonuçlandığını dile getiren Epözdemir, "Şükürler olsun ki istinaf mahkemesi bu yanlıştan döndü. Adaleti tecelli ettiren emsal bir ceza verdi." diye konuştu. Baba Sıddık Gültekin ise davanın 3 yıl sürdüğünü anımsatarak, "Adalet geç de olsa tecelli etti. Bugün az da olsa yüreğimize soğuk su döküldü. Yaşasın adalet." dedi. Anne Şefika Gültekin de kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Geç de olsa bugün rahat uyuyacağım." dedi.

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