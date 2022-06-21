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Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme! Bakan Derya Yanık resmen duyurdu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından söz konusu karara tepki göstererek, "Sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme! Bakan Derya Yanık resmen duyurdu!

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından yayla evinde varile konularak yakılan ve üzerine beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında dün karar açıklanmış ve katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın cezasına indirim yapılarak 23 yıl hapis kararı çıkmıştı.

Söz konusu tepki çeken karara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sert tepki gösterdi.

Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme! Bakan Derya Yanık resmen duyurdu!

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz.

Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır."

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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