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Pınar Gültekin'i öldüren katli zanlısı tutuklandı!

Muğla'da 16 Temmuz'dan beri kayıp olan ve dün cansız bedenine ulaşılan 26 yaşındaki Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, dün 6 saatlik savcılık ve mahkeme safhasının ardından 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan  26 yaşındaki Pınar Gültekin'in dün boş bir arazide cansız bedenine ulaşılmıştı. Jandarmada cinayeti itiraf eden katil zanlısı Cemal Metin Avcı ise adliyeye sevk edilmesinin ardından dün gece saatlerinde tutuklandığı haberi geldi.

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22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:22
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