Pınar Gültekin'i öldüren katli zanlısı tutuklandı!

Muğla'da 16 Temmuz'dan beri kayıp olan ve dün cansız bedenine ulaşılan 26 yaşındaki Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, dün 6 saatlik savcılık ve mahkeme safhasının ardından 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.