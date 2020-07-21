Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinin zanlısı ile ilgili flaş gelişme

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan Pınar Gültekin'in bulunması için sosyal medyada kayıp paylaşımları yapılıyordu.

Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

ZANLI GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden C.M.A'nın işlemleri tamamlandı.

Jandarma ekiplerince sağlık kontrolü için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen zanlı daha sonra Muğla Adliyesine götürüldü.

Cemal Metin Avcı, işlemlerin ardından jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına getirildi. Yaklaşık 20 metrelik güvenlik koridorundan geçirilen Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlı, burada jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokuldu.

NE OLMUŞTU?

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu