Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'e dört yıl dört ay hapis istemi!

2 yıldır devam eden Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin tarafından duruşma salonunda katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile ilgili sarf ettiği sözler sonrası Cemal Metin Avcı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ‘tehdit ve hakaret’ nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Uzlaştırma hükümlerini müşteki Cemal Metin Avcı kabul etmeyince kamu davası açıldı. Pınar Gültekin’in annesi için ‘tehdit ve hakaret’ nedeniyle 4 yıl 4 ay hapis talep edildi. İlk duruşma 12 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

GÜLTEKİN AİLESİNİN AVUKATI KONUŞTU

Şefika Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir, "Kızları hunharca katledilmiş ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller ortadayken, faillere gerekli cezayı veremeyen yargının acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip, Şefika Gültekin hakkında kamu davası açması, manidar ve düşündürücüdür. Bu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” ifadelerinde bulundu.