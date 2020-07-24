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Pınar Gültekin'in annesinden şok iddia: Görüntüleri izledim, katil tek değildi

Pınar Gültekin'in annesi olay gününe ilişkin kamera kayıtlarını izlediğini söyleyerek, katilin cinayeti tek başına işlemediğini ve yanında birisinin daha olduğunu iddia etti.

Pınar Gültekin'in annesinden şok iddia: Görüntüleri izledim, katil tek değildi 1125

 Muğla'da reddettiği Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldükten sonra yakıldığı sırada farkında olmadan olaya şahit olan Avcı'nın komşusu Melek Set o güne dair yeni detayları ortaya çıkardı.

Avcı'nın Pınar Gültekin'in katlettiği bağ evinde varili yaktığı sırada dumandan rahatsız olan komşusu  Melek Set, Avcı'nın yanına giderek,“Her yeri yakacaksın” diye çıkıştı. Melek Set o anları, “Panik hali yoktu, soğukkanlıydı. ‘Boş bira kasalarını yakıyorum’ dedi” diye anlattı.