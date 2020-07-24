Pınar Gültekin'in annesinden şok iddia: Görüntüleri izledim, katil tek değildi

Muğla'da reddettiği Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürüldükten sonra yakıldığı sırada farkında olmadan olaya şahit olan Avcı'nın komşusu Melek Set o güne dair yeni detayları ortaya çıkardı.

Avcı'nın Pınar Gültekin'in katlettiği bağ evinde varili yaktığı sırada dumandan rahatsız olan komşusu Melek Set, Avcı'nın yanına giderek,“Her yeri yakacaksın” diye çıkıştı. Melek Set o anları, “Panik hali yoktu, soğukkanlıydı. ‘Boş bira kasalarını yakıyorum’ dedi” diye anlattı.