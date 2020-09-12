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  3. Pınar Gültekin'in katili 5 milyon TL tazminat vermeyi kabul etti

Pınar Gültekin'in katili 5 milyon TL tazminat vermeyi kabul etti

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, boşanma aşamasında olduğu eşine manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon TL ödemeyi kabul etti. Öte yandan mahkeme, eşiyle ortak çocuklarının velayetinin de annesine verilmesine karar verdi.

Pınar Gültekin'in katili 5 milyon TL tazminat vermeyi kabul etti

Muğla'nun Ula ilçesinde 27 yaşındaki  üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldürdükten kısa bir süre sonra yakalanarak tutuklanan bar işletmecisi Cemal Metin Avcı, eşiyle olan boşanma davası için Afyonkarahisar'da ifade verdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA GETİRİLDİ

Gültekin’in katil zanlısı Avcı, eşi tarafından Muğla’da açılan anlaşmalı boşanma davası için dün sabah Afyonkarahisar 1’inci Aile Mahkemesi’nde ifade verdi. Afyonkarahisar Cezaevi’nde tutuklu bulunan Avcı, cezaevi jandarmasının geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi. 7 Ağustos 2020 tarihinde anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden Avcı, boşanma davasında gündeme gelecek olan protokol şartlarına yönelik hâkimin sorularını da cevaplandırdı.

Pınar Gültekin cinayeti sanığı, boşanma davası için ifade verdi

EŞİNE 5 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Avcı, boşanma protokolünde yer alan, eşiyle ortak çocukları C.A.’nın velayetinin annesine verilmesini, karar kesinleştikten sonra çocuğu için aylık 2 bin 500 TL nafaka ödemeyi kabul etti. Eşine maddi manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon TL ödemeyi kabul eden Avcı, ödemeyi yapamaması halinde kendisine ait şirketin bedel talep etmeksizin eşine devrini, aynı zamanda Muğla’da bulunan bir taşınmazla iki ayrı aracı da devretmeyi kabul etti. Avcı’nın Afyonkarahisar 1’inci Aile Mahkemesi’nce alınan ifadesi Muğla Aile Mahkemesi’ne gönderildi.

Pınar Gültekin cinayeti sanığı, boşanma davası için ifade verdi

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Cemal Metin Avcı ifadesinde, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. 

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pınar Gültekin cinayeti sanığı, boşanma davası için ifade verdi



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