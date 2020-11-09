Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ın kan donduran ifadesi: İçkime ilaç atıp 2 erkeğe tecavüz ettirdi

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldürmesiyle gündeme gelen Cemal Metin Avcı bugün mahkemede hakim karşısına çıktı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen katil zanlısı ek ifadesinde, Akyaka'da Pınar Gültekin'e ait evde iki erkek tarafından cinsel istismara uğradığını ve Gültekin'in o anların fotoğraflarını çekip kendisinden tehdit ve şantajla aylarca para istediğini iddia etti.