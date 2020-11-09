Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ın kan donduran ifadesi: İçkime ilaç atıp 2 erkeğe tecavüz ettirdi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ın kan donduran ifadesi: İçkime ilaç atıp 2 erkeğe tecavüz ettirdi
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinin ilk duruşması bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada ek ifadesi alınan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın söyledikleri kan dondurdu. Avcı, "Pınar'ın evinde bana cinsel istismarda bulunuldu, istismar görüntüleriyle, Pınar beni tehdit etti" dedi.