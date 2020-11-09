  1. FOTO GALERİ
  2. GÜNDEM
  3. Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ın kan donduran ifadesi: İçkime ilaç atıp 2 erkeğe tecavüz ettirdi

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ın kan donduran ifadesi: İçkime ilaç atıp 2 erkeğe tecavüz ettirdi

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinin ilk duruşması bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada ek ifadesi alınan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın söyledikleri kan dondurdu. Avcı, "Pınar'ın evinde bana cinsel istismarda bulunuldu, istismar görüntüleriyle, Pınar beni tehdit etti" dedi.

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ın kan donduran ifadesi: İçkime ilaç atıp 2 erkeğe tecavüz ettirdi 117

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldürmesiyle gündeme gelen Cemal Metin Avcı bugün mahkemede hakim karşısına çıktı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen katil zanlısı ek ifadesinde, Akyaka'da Pınar Gültekin'e ait evde iki erkek tarafından cinsel istismara uğradığını ve Gültekin'in o anların fotoğraflarını çekip kendisinden tehdit ve şantajla aylarca para istediğini iddia etti.