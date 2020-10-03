Pınar Gültekin'in katili kan dondurdu! Bozulan kokoreçleri yaktığını söylemiş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, Cemil Metin Avcı tarafından boğularak öldürülmüştü. Katil Avcı, Gültekin'in cansız bedenini bağ evindeki varilde yaktığını ve üzerine beton döktüğü itiraf etmişti. Avcı çıkarıldığı mahkemede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada katil Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı telefon sinyallerinin olay günü bağ evinde tespit edilmesi sonrası gözaltına alınmış, delilleri karartmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"GİTTİĞİMDE BAHÇEDE BİR ŞEYLER YAKIYORDU"

Mertcan Avcı'nın polis ifadesi ortaya çıktı. Avcı, ağabeyinin olay günü kendisini Whatsapp üzerinden arayarak Karabağlar'daki bağ evine gelmesini istediğini belirterek," Ağabeyimin konuşmasında bir heyecan ve bir gariplik yoktu, daha doğrusu hatırlamıyorum. Ağabeyimin beni çağırması üzerine elektrikli bisikletime binerek bağ evinin yoluna koyuldum. Bağ evine gittiğimde ağabeyim, bahçede bir şeyler yakıyordu. Alevler normal boyuttaydı. Varilin etrafında benzin bidonu görmedim fakat odun parçaları vardı. Hatta alevler bayağı yükselmiş, varilin üzerindeki yaprakları yakmıştı. Ağabeyime ne yaktığını sordum. 'Ağabeyim de bana bardaki kokoreçlerin bozulduğunu ve bozulan kokoreçleri yaktığını söyledi. Tuhaf bir koku hissettim ancak rahatsız olmadım. Yanan alevlerin içerisine baktım, alevlerden dolayı bir şey göremedim. Ağabeyim, bağ evinden geldikten 15-20 dakika sonra 'Yengenle kavga ettim' diyerek, arabasına binerek bağ evinden ayrıldı. Ağabeyim gittikten sonra bağ evine girdim. Hiçbir gariplik yoktu. 1.5 saat yalnız kaldım. Depoda bulunan biraları düzenledim. Varile hiç dokunmadım. Varil yanmaya devam ediyordu, Ağabeyim tekrar 20.30 sıralarında bağ evine geldi, ben de bağ evinden ayrılarak, bara geçtim." ifadelerini kullandı.

AVUKAT ÖZDEMİR: KURGULAŞTILMIŞ BİR İFADE İLERİ SÜRÜYOR

Mertcan Avcı'nın suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçundan tutuklandığını ifade eden Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, şüphelinin ifadesinin çelişkilerle dolu olduğunu savundu. Avukat Özdemir, "Olay yerine gittiğinde varilden kötü bir koku geldiğini, ağabeyine bu kokuyu sorduğunu, ağabeyinin ise 'Dükkanda kalan ve bozulan kokoreçleri yakıyorum' yanıtını aldığını öne sürüyor. Tamamen ezberletilmiş, kurgulatılmış bir ifade ileri sürüyor. HTS kayıtlarında görüldüğü üzere ağabeyi kendisini olay yerine çağırdığında, niçin 1.5 saat beklemiş? Bozulan kokoreçler, bardan olay yeri olan bağ evine götürülüp orada mı yakılmış? Nasıl bu beyana itibar eder." şeklinde konuştu.

"KARDEŞİ DIŞINDA BAŞKA FAİLLERİN DE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Avukat Epözdemir, cinayete iştirak ihtimalinin şüphesiz olduğunu belirterek," Çünkü olay saatinde ve olay yerinde. Maktulenin vücudu yandığı için cinayetin saatini ve ölüm sebebini tam olarak bilmiyoruz. Bunlar yargılama sırasında aydınlığa çıkacaktır. Kardeşi dışında başka faillerin de olduğunu düşünüyoruz. İlk günden itibaren bu davanın peşindeyiz, Pınar'ın ailesi ile birlikte davamızı, iddialarımızı ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

CESEDİ BENZİNLE ATEŞE VERİLMİŞ

Varilde küçük-büyük tahta parçalarının yakıldığının belirlendiği ifade edilen raporda, tahtaların betonun üzerine koyulduğu, cesedin benzinle ateşe verildiği, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı bildirildi.

Gültekin'in 2 dişinin katiliyle yaşadığı arbede sırasında kırıldığının tespit edildiği adli tıp raporunda, bulunan halatın genç kızın boynuna 6 defa dolanıp, iyice sıkıştırıldığı, yedinci dolamanın da dişlerin arasından ağız içinden geçirilerek yapıldığı vurgulandı.

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Bir kişi daha tutuklandı

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Bir kişi daha tutuklandı

Pınar Gültekin soruşturmasında sürpriz tanık ifade verdi

Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı! Halatla bağlanıp cenin pozisyonunda varile konulmuş

Pınar Gültekin'in katili 5 milyon TL tazminat vermeyi kabul etti

Pınar Gültekin cinayetindeki kilit isim ilk kez konuştu: Cemal'i aradım sesi titriyordu

Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili o ismin ifadesi yeniden alınacak

Pınar Gültekin'in babasından flaş iddia!

Pınar Gültekin'in annesinden şok iddia: Katil tek değildi

Pınar Gültekin cinayetini protesto eden kadınlara laf atan adama vatandaşlardan tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin açıklaması

Pınar Gültekin'in babası: Kızımı teşhis edemedim, bu acıyla yaşayamam zaten

Pınar Gültekin cinayetinin zanlısı ile ilgili yeni gelişme!

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinin zanlısı ile ilgili flaş gelişme