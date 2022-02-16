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Pınar Hacıbektaşoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Pınar Hacıbektaşoğlu'nun biyografisi

Yakalandığı kanser hastalığı ile bir dönem gündemde olan Pınar Hacıbektaşoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Pınar Hacıbektaşoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Pınar Hacıbektaşoğlu'nun biyografisi

Pınar Hacıbektaşoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Pınar Hacıbektaşoğlu'nun biyografisi

2015 Genel Seçimleri'nde Ak Parti'den milletvekili adayı olan Hacıbektaşoğlu'nun biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Pınar Hacıbektaşoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Pınar Hacıbektaşoğlu'nun biyografisi...

Pınar Hacıbektaşoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Pınar Hacıbektaşoğlu'nun biyografisi

PINAR HACIBEKTAŞOĞLU KİMDİR?

49 yaşındaki Bektaşoğlu 1972 Yılında Ağrı'da doğmuştur

İlkokul 4.sınıfa kadar Ağrı 15 Nisan İlkokulunda okudu. Ailesi 10 kardeşiyle birlikte 1980 darbesi sonrası İstanbul'a taşındı.

Pınar Hacıbektaşoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Pınar Hacıbektaşoğlu'nun biyografisi

1990 yılında ilk ve tek tercihi olan İstanbul Hukuk Fakültesini dereceye girerek kazandı.

Avukat olan abisi ile kurduğu Kandemir Hukuk Burosu'nda 1995 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmaktadır.

Evli ve 2 çocuk sahibi.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

Pınar Hacıbektaşoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Pınar Hacıbektaşoğlu'nun biyografisi

PINAR HACIBEKTAŞOĞLU HANGİ HASTALIKLARI GEÇİRDİ?

Pınar Hacıbektaşoğlu 2016 yılında göğüs kanserine yakalanmıştı. Aynı yıl ameliyat olarak hastalığını atlatan Hacıbektaşoğlu, 2020 yılında lenf kanseri oldu. Gördüğü tedavi sayesinde kanseri yenmeyi bir kez daha başardı.Pınar Hacıbektaşoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Pınar Hacıbektaşoğlu'nun biyografisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanan Pınar Hacıbektaşoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Pınar Hacıbektaşoğlu'nun şu anda herhangi bir hastalığı bulunmuyor. Kemoterapi gördükten sonra saçları dökülen ismin saçları da yeniden çıkmaya başladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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