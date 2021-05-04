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Pınar Hacıbektaşoğlu'nun saçlarına ne oldu, neden kısa? Kanser hastası mı?

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, Habertürk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programına katıldı. Hacıbektaşoğlu'nun saçındaki değişimi görenler Pınar Hacıbektaşoğlu'nun saçlarına ne oldu, neden kısa? Kanser hastası mı? sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Pınar Hacıbektaşoğlu'nun saçlarına ne oldu, neden kısa? Kanser hastası mı?

Habertürk TV'de Ebru Baki'nin sunumuyla ekranlara gelen  sevilen sabah programı Para Gündem'e avukat Pınar Hacıbektaşoğlu konuk oldu. Bektaşoğlu'nun geçmiş dönemde uzun olan saçlarının kısa olduğunu görenler internet arama motorlarında Pınar Hacıbektaşoğlu'nun saçlarına ne oldu, neden kısa? Kanser hastası mı?  sorularına yanıt arıyor. 

Pınar Hacıbektaşoğlu'nun saçlarına ne oldu, neden kısa? Kanser hastası mı?

PINAR HACIBEKTAŞOĞLU'NUN SAÇLARINA NE OLDU, NEDEN KISA? PINAR HACIBEKTAŞOĞLU KANSER HASTASI MI? 

Pınar Hacıbektaşoğlu  2016 yılında göğüs kanseri olmuştu ve aynı yıl ameliyat olarak hastalığını atlatmıştı. 2020 yılında bu kez lenf kanseri olan Bektaşoğlu bu hastalığı da yendi. Son olarak koronavirüs salgınına yakalanmıştı ve bu hastalığı da atlattı.

Pınar Hacıbektaşoğlu'nun şuanda herhangi bir hastalığı bulunmuyor. Kemoterapi gördükten sonra saçları dökülmüştü. Şimdi saçları yeniden çıktı ve kısa saçları var. 

Pınar Hacıbektaşoğlu'nun saçlarına ne oldu, neden kısa? Kanser hastası mı?

 

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