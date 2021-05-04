Habertürk TV'de Ebru Baki'nin sunumuyla ekranlara gelen sevilen sabah programı Para Gündem'e avukat Pınar Hacıbektaşoğlu konuk oldu. Bektaşoğlu'nun geçmiş dönemde uzun olan saçlarının kısa olduğunu görenler internet arama motorlarında Pınar Hacıbektaşoğlu'nun saçlarına ne oldu, neden kısa? Kanser hastası mı? sorularına yanıt arıyor.

PINAR HACIBEKTAŞOĞLU'NUN SAÇLARINA NE OLDU, NEDEN KISA? PINAR HACIBEKTAŞOĞLU KANSER HASTASI MI?

Pınar Hacıbektaşoğlu 2016 yılında göğüs kanseri olmuştu ve aynı yıl ameliyat olarak hastalığını atlatmıştı. 2020 yılında bu kez lenf kanseri olan Bektaşoğlu bu hastalığı da yendi. Son olarak koronavirüs salgınına yakalanmıştı ve bu hastalığı da atlattı.

Pınar Hacıbektaşoğlu'nun şuanda herhangi bir hastalığı bulunmuyor. Kemoterapi gördükten sonra saçları dökülmüştü. Şimdi saçları yeniden çıktı ve kısa saçları var.