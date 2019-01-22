Pınar Karşıyaka Avrupa sahnesinde

FIBA Europe Cup 2'nci Tur I Grubu'nda 3 maçlık ilk yarıyı 2 galibiyetle geçen Pınar Karşıyaka, yarın Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'ı ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 10 TL, tam 25 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda yeni transferlerden Chris Evans ilk kez bu maçta forma giyecek. Birkan Batuk da 7 yıl sonra döndüğü takımında bu sezon Avrupa'da ilk kez oynayacak. Gruptan çıkarak adını son 16 takım arasına yazdırmak için ilk 2 sırayı elde etmeye çalışan Karşıyaka, Szolnoki Olaj'ı deplasmanda yapılan ilk maçta 74-70 mağlup etmişti. Bu maçı da kazanırsa son 16 yolunda avantaj elde edecek İzmir temsilcisi, kalan 2 karşılaşmayı 30 Ocak'ta Würzburg, 6 Şubat'ta Z Mobile Priştine'yle deplasmanda oynayacak.

DHA