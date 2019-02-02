Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan: 89-87

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Ziya Özorhon (xx), Mehmet Karabilecen (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxxx) 25, Berke (xx), Marei (xxx) 11, Henry (xxx) 15, Evans (xxx) 20, İlkan (xx) 3, Walker (xxx) 15, Egemen (xx)

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Burak Can (xx) 5, Erkan (xx) 3, Buva (xxx) 17, Pressey (xx) 7, Rich (xxx) 25, Kenan (xx) 2, Gibson (xx) 8, Benzing (xxx) 14, Duşan (xx) 6, Ömer Utku (xx), Samet (xx)

1.PERİYOT: 16-17

İLK YARI: 35-40

3.PERİYOT: 59-58

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı normal süresi 77-77 sona eren maçın uzatma periyodunda 89-87 mağlup etti. Karşıyaka'da Berk Uğurlu, Beşiktaş'ta Rich 25'er sayıyla maçın en skorer isimleri oldular. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren basketi bitime 7 saniye kala Henry, dış atıştan buldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta ev sahibi ekip Berk ve Evans, konuk takım ise Buva ve Rich ile etkili olurken, Beşiktaş periyodu 1 sayı üstün tamamladı: 16-17. İkinci çeyreğin başında Marei ve Berk'in sayılarıyla önce geçen Pınar Karşıyaka karşısında Benzing'in dış atışlarıyla etkili olan Beşiktaş Sompo Japan soyunma odasına 5 sayı önde girdi: 35-40.

Üçüncü periyoda konuk takım etkili başlarken bu bölümde taraftarının müthiş desteğiyle toparlanan Pınar Karşıyaka, Evans'ın sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Berk'in bitime 2 dakika kala attığı 3 sayılık basketle skoru 55-55'e getiren Karşıyaka, 26 saniye kala yine Berk'in pota altından bulduğu basketle 59-58 öne geçerek son bölüme girdi. Karşılıklı sayılarla geçilen final periyodunda bitime 37 saniye kala Berk'in 3 sayılık basketiyle 77-75 öne geçen Karşıyaka'ya 27 saniye kala Beşiktaş Buva ile yanıt verince normal süre 77-77 sona erdi.

Uzatma periyodunda ev sahibi ekipten Henry bitime 11 saniye kala kullandığı iki serbest atıştan faydalanamadı. Hücumun devamında 7 saniye kala Henry'nin 3 sayılık basketiyle 89-87 öne geçen Pınar Karşıyaka maçı da bu skorla kazandı.

DHA